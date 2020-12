hard core metal musique

Origines Machine Head

fondé à Oakland en 1992, Machine Head sort son 1er album rageur Burn My Eyes(1994) qui lui permet de se faire connaître et de tourner aux Etats-Unis et en Europe. 3 ans plus tard, il signe The More Things Change. Depuis 1999, la formation nous donne de ses nouvelles tous les ans: Burning Red, un live et ce nouvel opus. La production est assurée par Johnny K (Disturbed) et le mixage par Colin Richardson (Cannibal Corpse).

L’album Supercharger

Machine Head assène les 14 titres de Supercharger avec une féroce conviction. Grosse disto, riffs speed, batterie explosive côtoient des passages plus posés sur lesquels le chanteur Robert Flynn expose l’étendue de son répertoire vocal , tantôt crooner et inquiétant, tantôt hurlant et menaçant. Une belle démonstration d’un groupe qui maîtrise parfaitement son style

Genre : metal hurlant

Label/Distr.: Roadrunner